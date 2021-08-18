شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالأمم المتحدة يشيد بدور مصر فى مساعدة دول أفريقيا على مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد دكتور باسل الخطيب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" باستجابة مصر في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أنها كانت من ضمن الدول التي تعاملت مع الأزمة بطريقة استباقية وفعالة، حيث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي ساهمت في الحد من أثر الأزمة على القطاع الصناعى، جاء ذلك فى حوار له مع جريدة الخليج 365.

وأضاف المسؤول الأممى: "جاء ذلك خلال مجموعة من القرارات المتعلقة ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية دون أى غرامات أو رسوم إضافية، وتخفيض أسعار الكهرباء، وتمديد التراخيص والسجلات الصناعية منتهية الصلاحية، وتأجيل سداد الضرائب العقارية"، مؤكدا أن هذه القرارات كان لها أثر إيجابي على أداء الشركات وساعدت عدد كبير من الشركات في توفير السيولة والصمود خلال فترة الأزمة.

وأشار الخطيب إلى أنه "على الصعيد الصحى الأعداد كانت ومازالت قليلة مقارنة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى خطة التطعيم"، مشيدا بالدور الريادي الذي قامت به مصر لدعم الدول الأفريقية، وما قامت به الحكومة المصرية من تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مواجهة كورونا، ومنها دليل الإجراءات الاحترازية لتعامل القطاع الصناعي مع جائحة كورونا، الذي تم إصداره ليوضح كيفية التعامل مع الجائحة من داخل المصنع، وكذلك خارطة طريق تطوير إنتاج معدات الوقاية الشخصية التى يجب أن تتخذها الدولة المصرية في مواجهة كورونا في القطاع الصناعى.