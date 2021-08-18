شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب أعمال تغيير خط الطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة وهى " المشروع الأمريكى من مجاورة 1 الى مجاورة 10 – و جزء من منطقة أطلس ومنشية السلام بشرق حلوان" لمدة 24 ساعة وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 20- 08- 2021 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم السبت الموافق 21 – 08 – 2021 ، نظراً لطلب جهاز مدينة 15 مايو البدء فى أعمال تغيير خط الطرد الخاص برافع مياه المشروع الأمريكى.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.