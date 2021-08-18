شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استقبلنا 21 مليونا و881 ألف جرعة تطعيم من 5 لقاحات معتمدة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر استقبلت حتى الآن 21 مليونا و881 ألفا و600 جرعة لقاح متنوعة بين 5 لقاحات وهم سينوفاك وجونسون وسينوفارم وسبوتنيك وأسترازينيكا.

وقال الدكتور خالد مجاهد في تصريحات اليوم إنه تم الانتهاء من دراسات الثبات المسرعة مرحليا ومتوقع بدء الإنتاج الكامل للقاح فاكسيرا سينوفاك بداية الأسبوع المقبل وبحلول يوم 5 سبتمبر سيكون تم إنتاج 5 ملايين جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك.

وتابع: لدينا مواد خام تكفي لانتاج 14مليون جرعة لقاح فاكسيرا سينوفاك وتابع : متوقع انتاج 80 مليون جرعة مع نهاية العام.

كان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان قال إنه سيتم تخصيص مركز ارض المعارض لتطعيمات المسافرين للخارج مضيفا أن الأولوية دائما للمسجلين علي البوابة الالكترونية لحجز اللقاح مضيفا أنه سيتم اضافة بيانات جديدة للمسافرين قبل ارسال رسالة التأكيد للتطعيمات خاصة المستفرين للخارج كجواز سفر سارى وتذاكر السفر ومعاد السفر المتوقع والدولة المقرر السفر لها والمستند الخاص بالسفر وسبب السفر .

وأضاف الدكتور خالد مجاهد أنه سيتم الاستمرار في تلقي تطعيمات المسافرين للخارج بمراكز التطعيمات الدولية التى تم زيادتها ل134 مركزا مضيفا أن الدول اصبحت تعتمد شهادة التطعيمات بنظام الكيو ار كود والpcr حتى الآن مضيفا أنه متوفر 5 لقاحات في جميع مراكز اللقاحات بالجمهورية وتابع : لقاح جونسون متوفر وسيكون الفترة المقبلة هناك تنظيم أكثر لتوافدهم المستفرين للمراكز.