25 أغسطس.. نظر طلب رد قاضي محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد بتهمة نشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت محكمة جنوب القاهرة جلسة 25 أغسطس الجاري، لنظر طلب رد قاضي محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد و4 آخرين.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة السابعة مدني بمحكمة استئناف القاهرة طلب الرد، بحسب المحامي أحمد فوزي، دفاع المتهمين.

وكان دفاع المتهمين طلب الاطلاع وتصوير أوراق القضية وسماع شهود الإثبات وشهود نفي، لكن محكمة جنح طوارئ مصر القديمة رفضت وحددت جلسة اليوم لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

ضمت القضية 957 لسنة 2021 كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.