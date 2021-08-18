ضبط سيدة بتهمة تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة لقيامها بجمع مدخرات العاملين بالخارج من العملات الأجنبية وبيعها في السوق السوداء

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (سيدة – زوجها " متواجد بإحدى الدول الأجنبية" مقيمان بمحافظة كفر الشيخ ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثاني وإرسالها للمتهمة الأولى بحوالات بنكية علي حسابها بإحدى البنوك داخل البلاد، وعقب ذلك تقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها غير المشروع على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني والمتواجد حالياً بالخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.