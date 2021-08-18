محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافق على تعيين المستشار أحمد مرسي، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار أحمد مرسي، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٦، وقد التحق سيادته بالعمل بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٠ متدرجًا في مناصبها المختلفة، حيث عمل بعدد من النيابات الإدارية بالإسكندرية ثم مكتب فني رئيس الهيئة، كما تم ندب سيادته لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم أمين عام مساعد ومشرف على مكتب رئيس الهيئة، ثم وكيلًا لإدارة النيابات للشئون المالية حتى تم اختياره للعمل مديرًا لمكتب رئيس الهيئة، إلى أن صدرت موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اليوم بتعيينه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان.