طلب إحاطة يحذر الحكومة من ارتفاع رسوم الالتحاق بالجامعات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان جميع القواعد والضوابط التي يتم على أساسها تحديد الرسوم المالية لالتحاق طالبات وطلاب الثانوية العامة بالجامعات الخاصة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات الماضية.

وحذَّر رمزي من الارتفاع في رسوم الالتحاق بهذه الجامعات، وتساءل، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قائلاً: يا معالي الوزير إنه بعد ظهور نتائج الثانوية العامة بهذه الصورة، فإن الإقبال من الناجحين للالتحاق بالجامعات الخاصة سيكون فوق طاقة الجامعات الخاصة، وإذا لم تتدخل وبسرعة الحكومة لتحديد الضوابط الخاصة برسوم الالتحاق بهذه الجامعات، فإن رسوم الالتحاق بهذه الجامعات ستكون مرتفعة جدًّا، وتمثل عبئًا ماليًّا على ميزانية أية أسرة مصرية؛ خصوصًا أن رسوم الالتحاق بالعديد من هذه الجامعات في الأعوام السابقة كان مرتفعًا ومغالى فيه.

وأكد رمزي ضرورة التدخل من وزارة التعليم العالي في تحديد رسوم الالتحاق بجميع الجامعات الخاصة ومراقبة نوعية التعليم داخل هذه الجامعات ووضع سياسة جديدة لإنشاء هذه الجامعات، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لهذه الجامعات دورها في تخريج طلاب تكون سوق العمل في احتياج إليهم؛ للحد من أزمة البطالة.