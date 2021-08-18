شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار أحمد مرسى أمينا عاما للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوى، بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الأربعاء، على تعيين المستشار أحمد مرسى، أمينا عاما للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد مرسى، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1986، والتحق بالعمل بالنيابة الإدارية عام 1990، متدرجًا في مناصبها المختلفة، حيث عمل بعدد من النيابات الإدارية بالإسكندرية ثم مكتب فني رئيس الهيئة، كما تم ندبه لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم أمين عام مساعد ومشرف على مكتب رئيس الهيئة، ثم وكيلًا لإدارة النيابات للشئون المالية حتى تم اختياره للعمل مديرًا لمكتب رئيس الهيئة، إلى أن صدرت موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اليوم بتعين سيادته أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.