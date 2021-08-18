شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توزع مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا على مراكز اللقاحات خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من دراسات الثبات الخاصة بلقاح سينوفاك فاكسيرا، الذى تم تصنيعة فى مصر مؤخرا، وسيتم اعتماده خلال أيام، مضيفا أن المليون جرعة التى تم إنتاجها سيتم توفيرها بالمراكز خلال أيام.



كان الدكتور خالد مجاهد، أكد أنه سيتم عمل أيقونة خاصة بالمسافرين للخارج ضمن بوابة حجز اللقاح الإلكترونية التابعة للوزارة من غدا الخميس على أن يتم تحويل كل من سجل للسفر على الموقع قبل إنشاء الأيقونة لنفس اللينك ليعاملوا معاملة المسجلين على الأيقونة الجديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم تخصيص مركز أرض المعارض لتطعيمات المسافرين للخارج، مضيفا أن الأولوية دائما للمسجلين على البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح، وأنه سيتم إضافة بيانات جديدة للمسافرين قبل إرسال رسالة التأكيد للتطعيمات خاصة المستفرين للخارج كجواز سفر سارى وتذاكر السفر ومعاد السفر المتوقع والدولة المقرر السفر لها والمستند الخاص بالسفر وسبب السفر.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، أنه سيتم الاستمرار فى تلقى تطعيمات المسافرين للخارج بمراكز التطعيمات الدولية التى تم زيادتها لـ134 مركزا، وأن الدول أصبحت تعتمد شهادة التطعيمات بنظام الكيو آر كود والـpcr حتى الآن، أنه متوفر 5 لقاحات فى جميع مراكز اللقاحات بالجمهورية، لافتا: لقاح جونسون متوفر وسيكون الفترة المقبلة هناك تنظيم أكثر لتوافدهم المستفرين للمراكز.