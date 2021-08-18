شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف ضوابط جديدة لتطعيمات المسافرين للخارج والتسجيل من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم عمل أيقونة خاصة بالمسافرين للخارج ضمن بوابة حجز اللقاح الإلكترونية التابعة للوزارة من غدا الخميس على أن يتم تحويل كل من سجل للسفر علي الموقع قبل إنشاء الأيقونة لنفس اللينك ليعاملوا معاملة المسجلين علي الأيقونة الجديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات اليوم، إنه سيتم تخصيص مركز أرض المعارض لتطعيمات المسافرين للخارج، مضيفا أن الأولوية دائما للمسجلين علي البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح، وأنه سيتم إضافة بيانات جديدة للمسافرين قبل إرسال رسالة التأكيد للتطعيمات، خاصة المسافرين للخارج كجواز سفر سارى وتذاكر السفر وميعاد السفر المتوقع والدولة المقرر السفر لها والمستند الخاص بالسفر وسبب السفر.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد أنه سيتم الاستمرار في تلقي تطعيمات المسافرين للخارج بمراكز التطعيمات الدولية التى تم زيادتها لـ134 مركزا، موضحًا أن الدول أصبحت تعتمد شهادة التطعيمات بنظام الكيو ار كود والـpcr حتى الآن، وأنه متوفر 5 لقاحات في جميع مراكز اللقاحات بالجمهورية، وتابع : لقاح جونسون متوفر وسيكون الفترة المقبلة هناك تنظيم أكثر للتوافد على المراكز.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار عمل فرق التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، من خلال القوافل المتحركة إلى جانب مراكز التطعيم الثابتة ومراكز تطعيم راغبي السفر لخارج البلاد.



وأضاف: فرق التطعيمات المتنقلة تتمركز فى مناطق الكثافة السكانية، وقرب المصالح الحكومية ومختلف المؤسسات، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المستهدفين بتطعيمات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم تطعيم جميع المواطنين بكافة أنواع لقاحات فيروس كورونا بالمجان سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين على أرض الوطن أو الراغبين في السفر.

وناشد وزارة الصحة والسكان المواطنين الإبلاغ الفوري على الرقم 15335 في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات، وتابعت الوزارة: قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات الموثوقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع جاءت على النحو التالي:



-250 جنيها، مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.



- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية، لتقديمها بمختلف الجهات التي تطلبها داخل مصر.



- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.