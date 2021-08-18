شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تزبل حقول إنتاج تقاوى الذرة الشامية مجهولة المصدر فى الدقهلية والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بعمل حقول إنتاج التقاوى لمحصول الذرة الشامية.

أكد الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي أن الإدارة قامت بتحرير محاضر للمساحات المخالفة دون تصريح من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى (الإدارة العامة للتفتيش الحقلى)، والتى تم زراعتها لإنتاج تقاوى الذرة الشامية بسلالات مجهولة المصدر تضر بالاقتصاد القومي وشركات إنتاج التقاوى المرخصة، وكذلك تضر بالمزارعين عند القيام بزراعه هذه التقاوي المجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

وقال عضام إنه بناء على ذلك أبدى المزارعون استعدادهم لإزالة المساحات المخالفة وقامت اللجنة بالإشراف على عملية الإزالة ومازالت المتابعة مستمرة لإزالة جميع المساحات المخالفة والمتمركزة فى محافظة البحيرة، والدقهلية.

ووجه رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى الشكر والتقدير لجميع مهندسى التفتيش الحقلي بالإدارة والمحافظات وحثهم على المتابعه المستمرة.







