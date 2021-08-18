شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: لا شكاوى من امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات الدور الثانى، للشهادة الإعدادية مرت دون مشاكل أو شكاوى، مشيرا إلى أنه تابع لجان امتحان الشهادة الإعدادية الدور الثانى من خلال غرفة العمليات بالمديرية والتواصل الدائم مع غرف عمليات الإدارات التعليمية.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة اليوم امتحان مادة الهندسة. وأضاف الجيار، أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج ووضوح وخلو الورقة الامتحانية من أى اخطاء ولم ترد أى شكوى من أولياء الأمور.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 28296 طالبا وطالبة مقسم على 155 لجنة بجميع إدارات تعليم الجيزة وتختتم غدا الخميس 19 أغسطس الامتحانات بمادة الدراسات الاجتماعية.

وتابع الجيار: امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات وبلغ إجمالى المتقدمين للامتحانات الدبلومات الفنية بتعليم الجيزة 9234 طالبا وطالبة بمختلف التخصصات النوعية تجارى وصناعى وزراعى وفندقى ومقسم على 28 لجنة لعدد 14 إدارة تعليمية بالجيزة.

وتعمل غرفة عمليات مركزية بالمديرية على مدار اليوم والساعة لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل ولتلافى أى مشكلة تعوق الامتحانات.

كما توجد لجان فرعية بالإدارات التعليمية لرصد أى معوقات ومشكلات والعمل على حلها فوراً وقوعها وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية لحلها وإبلاغ الوزارة فوراً وتم توفير عدد 28 استراحة و300 سرير مجهزين على أعلى مستوى من دورات مياه وأجهزة طهى ومراوح وثلاجات للمعلمين المنتدبين خارج المحافظة لاعمال الامتحانات.

وشدد "الجيار"، ضرورة تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية لتصبح 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحرارى للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.

مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.

