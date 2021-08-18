شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تبحث تبادل الخبرات فى البورصة السلعية مع بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية دولة بيلاروسيا بمرافقة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس البورصة المصرية للسلع، والدكتور علاء عز عضو مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد المصيلحي أن هذه الزيارة تأتى فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وخاصة في مجال البورصات السلعية وتنمية وتطوير التجارة الداخلية وخاصة أن دولة بيلاروسيا لديها خبرة كبيرة فى مجال البورصات السلعية، كما توجد فرصة متميزة للربط مع البورصة السلعية المصرية ‏الناشئة.

وأضاف المصيلحي أنه تم زيارة مقر بورصة بيلاروسيا، وقد تم زيارة متحف البورصة السلعية البيلاروسية، وكذلك زيارة مقر وزارة التجارة وتنظيم المنافسة، وعقد عده لقاءات مع عدد من ‏الوزراء المعنيين خلال الزيارة ومنهم وزير التجارة وتنظيم المنافسة، ورئيس البورصة السلعية البيلاروسية، ويأتي الهدف الأساسي للزيارة في الاستفادة من خبرتهم الطويلة في مجال البورصات السلعية على مدار 16 عام وقد تم الوصول إلى حجم تداول سنوي 2.3 مليار ‏دولار، وكذلك تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة لمتابعة زيادة التعاون بين بيلاروسيا وجمهورية مصر العربية في مجال صناعة الألبان وكذلك اللحوم.

وتعتبر البورصات السلعية أحد الآليات المتميزة لتنمية الصادرات، وكذلك تنويع مصادر المواد ‏الخام ومستلزمات الإنتاج، وتستطيع بها أن تخفض من أسعار السلع من خلال خفض ‏التكاليف، وفي الوقت نفسه تساهم البورصات السلعية في تنمية الصادرات، فضلا عن أن من مزايا البورصات السلعية الاستثمارات فيها ‏غير محدودة، كالاستثمار في الفكر والبشر.

ومن الجدير بالذكر بأن برتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الطرفين يهدف إلى نقل التجربة، والخبرات من البورصة السلعية البيلاروسية إلي البورصة السلعية المصرية وفى نفس الوقت البورصة السلعية المصرية ستكون ‏مرآه للبورصة السلعية البيلاروسية، فستتولى بيلاروسيا الدول الأورو آسيوية ‏لفتح أسواق للشركات المصرية، كما أن مصر ستفتح أسواق للشركات البيلاروسية لأفريقيا والدول العربية.‏



























