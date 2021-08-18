شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول مشروع مترو أنفاق بالإسكندرية ومساره ومحطاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ أول مشروع مترو أنفاق في الإسكندرية أمام الشركات العالمية لاختيار إحداها لتنفيذه، ويقدم الخليج 365 في شكل سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع خلال التقرير التالى:

ما مسار أول مترو بالإسكندرية؟

مترو الإسكندرية سيسر على خط سكة حديد أبو قير بعد إجراء بعض التعديلات على مساره الحالى.

طبيعة وشكل التعديلات على خط سكة حديد أبو قير خلال تحويله إلى مترو؟

المشروع يشمل تطوير خط أبو قير وكهربة إشاراته وتأهيل كامل محطاته وقضبان وانتهت لدراسات إلى إجراء بعض التعديلات بمسار خط سكة حديد أبو قير خلال تحويله إلى مترو أنفاق تشمل إلغاء محطات وإضافة محطات جديدة مع التطوير الشامل للخط .

أطوال خط مترو الإسكندرية ومحطاته؟

المشروع سيمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم شاملا 20 محطة وسيتم إضافة 5 محطات جديدة بالمسار هي "باب شرق – سبورتنج - ميامي – كفر عبده - محمد نجيب" مع إلغاء محطة الرمل الميرى والإبقاء على باقى المحطات الموجودة حاليا في مسار الخط قبل تحويله إلى مترو.

مواصفات أول مترو بالإسكندرية؟

مترو الإسكندرية سيكون مشابها للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

المناطق التي سيمر بها مترو الإسكندرية؟

المسار الذى تم اعتماده يضم محطات (أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المندرة ـ المنتزه ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر).

الجهة التي ستتولى الإشراف على تنفيذ المشروع؟

الهيئة القومية للأنفاق ستتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع وستنتقل تبعيته إليها بدلا من هيئة السكة الحديد.

تكلفة تنفيذ المشروع؟

جارى بالاشتراك بين وزارتى النقل والتعاون الدولى توفير التمويل اللازم في صورة قروض دولية ميسرة تغطى تكلفة تنفيذ هذا المشروع التي تصل إلى 1.5 مليار يورو تقريبا.

الجدول الزمنى لتنفيذ هذا المشروع؟

مخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ التعاقد مع الشركة التى سيتم اختيارها خلال المناقصة العالمية التي سيتم طرحها.

السرعة التصميمة لمترو الإسكندرية؟

ستصل سرعة مترو الإسكندرية التصميمة إلى 80 كم/ س وسيعمل وفق زمن تقاطر 3 دقائق بين كل قطار وسيكون مساره منعزلا تماما عن التقاطعات المرورية بطول مساره.