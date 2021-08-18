جامعة الأزهر: بدء التسجيل الإلكترونى لاختبار القدرات بكلية التمريض للبنات

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح الجامعة باب التسجيل لاختبارات القدرات للطالبات الراغبات فى الالتحاق بكلية التمريض للعام الاكاديمي 2021/202.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن التسجيل إلكترونيا من اليوم الأربعاء، حتى الخميس الموافق 29 أغسطس 2021 من خلال التسجيل على الموقع

https://azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest

كان الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قد أعلن فى وقت سابق بدء التسجيل لاختبارات القدرات بالكليات التى يتطلب القبول بها ذلك، حتى غد الخميس 19 أغسطس، من خلال التسجيل على الرابط المعلن.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية والراغبين فى الالتحاق بالكليات التالية عليهم التسجيل على الرابط المعلن، علماً بأن الرقم السرى هو كود التنسيق الموجود باستمارة نجاح الطالب، يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات على الموقع وذلك باستخدام رقمه القومى ورقم الجلوس الخاص به.

يتأكد الطالب من أنه قام بتسديد رسوم الاختبار حتى يتمكن من إتمام عملية التسجيل، وفى حالة عدم سداد المصروفات الدراسية يتوجه إلى أقرب ماكينة فورى ويقوم بتسديد المصروفات. تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة لها. ويقوم الطالب باختيار نوع الاختبار، والكلية، وسيظهر له موعد التوجه للكلية.

عقب الانتهاء من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها ومواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات ويتوجه للمكان المذكور فى الإيصال فى الموعد المحدد على ان يكون معه الرقم القومى وصورة منه، رقم الجلوس (فى الثانوية الأزهرية) وصورة منه فى كل اختبار يرغب فى أدائه، وعدد 3 صور شخصية.