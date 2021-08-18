شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة السادات تكشف لـ"الخليج 365" كيف أحيت ذكرى الـ40 لرحيل السيدة جيهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اليوم، الأربعاء، أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنزله بمحافظة الجيزة لإحياء ذكرى الـ40 يوما لرحيل السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي توفيت فى التاسع من يوليو من العام الحالي.

وقال الدكتور عفت السادات أبن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لـ" الخليج 365" إن عائلة الرئيس الراحل لم تقوم بأى شىء غير معتاد إلا أن أبناء السيدة جيهان السادات يجتمعون اليوم في منزلها باستثناء جمال السادات المتغيب عن الحضور نظرا لوجوه في أمريكا بسبب ظروف عمله".

وأضاف "السادات": "ندعو من الشعب المصرى أن يواصل الدعاء بالرحمة لأم الأبطال وأن يسكنها الله فيسح جناته" مشيرا إلى أن السيدة جيهان السادات لقبت بأم الأبطال نظرا لدورها الكبير قبل وأثناء وبعد حرب أكتوبر المجيدة".

أكد عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، انتهاء مراسم عزاء السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، التى وافتها المنية عن عمر يناهز 88 عاما، وتشييع جثمانها فى جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جدير بالذكر أنه بعد انتهاء مراسم العزاء للسيدة جيهان السادات علق عفت السادات على مشهد الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى يضرب كل يوم مثل رائع فى كل النواحى، لكيف يكون رجل الدولة حكيم الرؤية وواسع المعرفة، وهو رجل يتمتع بكل ثقافة ومعرفة وقيم نحن فى أمس الحاجة إلى ترسيخها فى المجتمع، وهو من قال إن الإسلام كرم المرأة ونحن لدينا فرصة تاريخية لتكريم المرأة، باعتبارها نصف المجتمع وأساسه".

وأضاف عفت السادات، أن السيدة جيهان السادات رافقت زوجها فى رحلة تحرير البلاد من الاستعمار تماما، متابعا: "ماهمهاش حاجة، ولا بصت لجاه ولا منصب ولا شيء، وكان فارس أحلامها هذا البطل الوطنى المناضل، وعاشت حياتها كلها تساعده فى كل أموره".

وأوضح اللواء عفت السادات، أن السيدة جيهان السادات، كانت عين الرئيس الراحل أنور السادات، على أشقائه وشقيقاته وعلى بناته بالكامل، وكانت تنقل أى مشكلات لأي منهم للرئيس السادات لحلها"، مبينا أن دفنها بالنصب التذكارى هو وصيتها، وقد صدق الرئيس السيسى ووافق على هذه الوصية وتم دفنها بجوار زوجها.