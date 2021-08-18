شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل غدا 9 آلاف راكب على متن 84 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، 84 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 9 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 61 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، الخرطوم، دبي، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، برشلونة، ميلانو، بغداد، البحرين، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أسمرة، جوهانسبرج، أديس أبابا)، بالإضافة إلى 19 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 9 آلاف راكب.

كانت أعلنت شركة مصر للطيران عن البدء في تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية "موسكو" إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة، و3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك تزامناً مع عودة السياحة الروسية الى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف ما يقرب من 6 سنوات.