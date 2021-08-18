شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى إصدار شهادة QR Code للمسافرين دون تلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسهاكشف للمركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار شهادات "QR Code" الخاصة بتطعيمات لقاحات كورونا للمسافرين دون تلقيهم اللقاح، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار شهادات "QR Code" الخاصة بتطعيمات لقاحات كورونا للمسافرين دون تلقيهم اللقاح، مُشددةً على أن كافة إجراءات استخراج شهادات "QR Code" الخاصة بلقاح فيروس كورونا تخضع للرقابة والتفتيش الدقيق وهي شهادات مؤمنة وصالحة لتقديمها للجهات الرسمية في الخارج، ولا يتم إصدارها للمواطنين إلا بعد تلقيهم اللقاح، حيث يحصل المواطن متلقي اللقاح على شهادة التطعيم المصرية بلقاحات كورونا مطبوعة على ورق مؤمن صادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ومدون عليها "سيريال نمبر"، وجميع بياناته باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك تحمل "QR Code" المعترف بها دولياً، مُشيرةً إلى أنه تم تخصيص مراكز لتطعيم المسافرين إلى الخارج بلقاحات كورونا، حيث تم تجهيز نحو 126مركزاً موزعين على جميع محافظات الجمهورية، ومجهزين بكافة المستلزمات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ "QR code"، مُوضحةً أنه يتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللقاح، مع تحديد موعد الحصول على التطعيم خلال 72 ساعة من التسجيل.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

تنسيق الجامعات 2021 .. التعليم العالى: مد فترة اختبارات القدرات حتى الإثنين

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 23 أغسطس الجارى، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب.

ومن جانبه، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 165 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022، مشددًا على أنه لن يتم فتح باب اختبارات القدرات مرة أخرى، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وناشد السيد عطا الطلاب ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاختبارات القدرات والمقررة 23 أغسطس الجارى كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين بالتقديم لهذه الاختبارات.

البريد يطلق خدمة تحصيل قيمة الأدلة الإلكترونية للتنسيق بالجامعات والمعاهد

أطلقت الهيئة القومية للبريد خدمة سداد قيمة الأدلة الألكترونية الخاصة بالشهادات العربية والأجنبية والأزهرية لجميع الطلاب المتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من خلال ما يقرب من 4500 مكتب بريد منتشرين بكافة انحاء الجمهورية، وذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تسهيل حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذه الخدمة جاءت نتيجةً للتعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبريد المصري بهدف تسهيل سداد الطلاب قيمة الأدلة الإلكترونية للشهادات العربية والأجنبية والشهادات الأزهرية بالاعتماد علي الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

التعليم: آخر موعد لتسجيل طلب تلقى لقاح كورونا للمعلمين الثلاثاء 7 سبتمبر

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه فى ضوء اهتمام الوزارة، بالصحة العامة لللعاملين بالتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس حتي يتسني لنا بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار فيروس كورونا، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا إلي جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.

ونص الكتاب الدورى على أن تشكل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات للعاملين علي مستوي المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسئولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

الراسب فى 3 مواد بالثانوية العامة ليس من حقه دخول امتحان دور ثان.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من رسب فى 3 مواد بالثانوية العامة2021، ليس من حقه دخول امتحانات الدور الثانى بل يبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، على أن يؤدى العام الدراسى المقبل الامتحان فى المواد التى رسب فيها فقط دون غيرها من المواد التى نجح فيها هذا العام.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم نتيجة الثانوية العامة، 2021، واستعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إحصائيات هذا العام، وما قيل عن صعوبة أو سهولة امتحانات بعض المواد، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه إذا نظرنا إلى أي مادة عبر الأعوام 2019 أو 2020 أو 2021 نجد أن نسب النجاح متقاربة في كل الأعوام، وأحيانا تزيد نسب النجاح لبعض المواد لعام 2021 عن السنوات السابقة، وفق المعلومات الرقمية الموثقة بعد التصحيح الإلكتروني لكافة المواد.