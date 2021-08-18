شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات الوضع الوبائي وتوفير اللقاحات، وعرض من وزير التعليم العالي حول الاستعداد لبدء عمليات التنسيق.

كان مجلس الوزراء قد وافق على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الروسية"، ونصّ القرار على أن تُعدل المادة الثالثة من القرار 256 لسنة 2006، وذلك باستبدال البند 3 ليصبح بمسمى "كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال"، وكذا إضافة أربع كليات جديدة هي: الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والألسن واللغات والتقنية، وكلية الذكاء الاصطناعي.