محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص لقيامه بتزوير إقامة مزورة أثناء سفره بمطار القاهرة الدولي.

تلقت الإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بتقدم أحد المواطنين طالباً إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب إقامة "مزورة".

بالانتقال والفحص تم ضبط المذكور وتبين أنه (حاصل على ليسانس- مقيم بمحافظة الغربية) ، حال تقدمه لمسئولي ميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات سفره متجهاً إلى إحدى الدول الأوروبية بموجب إقامة منفصلة خاصة به "مزورة"، وبفحص الإقامة المضبوطة فنياً تبين أنــها مــزورة تزويراً كلياً.

بمواجهته قرر علمه بتزوير تلك الإقامة بقصد تقنين سفره للخارج، وأضـاف بأنه تحصــل على الإقامة المزورة من أحد الأشخاص "محدد" نظير مبلغ مالي.

بتكثيف التحريات حول الأخير أمكن تحديده وتبين أنه (مقيم بمحافظ الغربية – "متواجد حالياً خارج البلاد"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.