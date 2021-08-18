بقيمة 40 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة في الشرقية والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة، بمحافظتي الشرقية والإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت بقيام (اثنين من العناصر الإجرامية) بالاتجار بعقار الكبتاجون المخدر وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزتهما (60 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسيارة والهاتفان في النقل والترويج، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر تلك الأقراص المخدرة بحوزتهما، اعترفا بحصولهما عليها من (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية).

وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات، وقيام المتهمان المشار إليهما بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج العقاقير المخدرة وتوفير المواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيع وإنتاج تلك العقاقير وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين وكذا الترويج لتجارتهما غير المشروعة، مُتخذين من أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبرفقتهما (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية وضبط بحوزتهم (450 كيلو جرام عجينة للأقراص الكبتاجون المعدة للكبس – 100 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول – 35 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الأيس– أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف – كمية من المواد الخام الخاص بالتصنيع – مبلغ مالي – 9 هاتف محمول – عدد 3 سيارات ).

وبمواجهتهم اعترفوا بتصنيع العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم غير المشروع والهواتف المحمولة والسيارة للاستخدام في عمليات النقل والترويج على النحو المشار إليه بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (40٫000٫000 – أربعون مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.