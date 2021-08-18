شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تواصل صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التضامن الاجتماعىُ، المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الجارى، حيث يتم الصرف وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

على جانب أخر يستمر بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة البنك صرف معاشات اغسطس الجارىً، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأصدرت الدكتورة نيفين القباج تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.