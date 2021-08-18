شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد إنشاء مجمع خدمات بالمرج لخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، باعتماد تخطيط منطقة عشش المهاجرين بالمرج شرق العاصمة، حيث من المقرر أن يتم بناء عدد من الأبنية الخدمية لخدمة المناطق المجاورة.

ومن المقرر أن يتم بناء مكتب شهر عقارى، ومكتب تموين، وخدمات تعليمية، وسجل مدنى، وقاعة مناسبات، ومكتب بريد، وذلك بحد اقصى 3 ادوار، كما تم اعتماد قطعة ارض الموجود عليها المسجد.

وانتهت محافظة القاهرة من إزالة منطقة المهاجرين بالمرج بالكامل وهى منطقة عشوائية كانت تعانى منذ سنوات، حيث تمت إزالة 75 عشة ومنزل وتم تسكين 92 أسرة بمشروع المحروسة بالسلام.





وتسلم الأهالى وحدات سكنية كاملة التشطيب ومكتملة الأثاث والأجهزة الكهربائية، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم للمواطنين .