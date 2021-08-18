شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط كميات من اللحوم والدواجن المجمدة بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تموينية استهدفت عددا من المحلات التجارية وثلاجات حفظ اللحوم.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 115 قضية تموينية متنوعة بين عدم حمل شهادات صحية، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، وغش تجارى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.