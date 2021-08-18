شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن افتتاح معمل جديد للتكنولوجيا الحيوية فى أمراض القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، افتتاح معمل جديد للتكنولوجيا الحيوية فى قسم بحوث أمراض القمح، وذلك فى إطار التطوير المستمر لمعهد بحوث أمراض النباتات، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح مدير المعهد، أن المعمل يضم أحدث الأجهزة المتطورة فى إكتشاف أمراض القمح بطرق سريعة ودقيقة، لافتا إلى أنه تم افتتاح المعمل تمهيداً لاعتماده من الإيجاك والحصول على شهادة الأيزو.

وأضاف خليل، أن قسم بحوث أمراض القمح يعتبر من أهم أقسام المعهد حيث يرتبط عمله بأهم المحاصيل الاستراتيجية فى مصر، لافتا إلى أن ومجهود هذا القسم له مردود اقتصادى وهى زيادة إنتاجية الفدان من محصول الحبوب.

