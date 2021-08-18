شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قافلة طبية كبرى غدا للكشف على العمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية وإحدى المؤسسات الخيرية غدا قافلة طبية كبرى للكشف على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الإنشائية الكبرى بالعلمين الجديدة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وأكد القائمون على تنظيم القافلة أنها ستكون بحضور وزراء التضامن الإجتماعى والقوى العاملة ورئيس جامعة المنوفية وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالعلمين الجديدة، حيث تأتى القافلة ضمن فعاليات التعاون مع اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء وعدد من الجامعات المصرية لتقديم خدمات علاجية ذات جودة للشرائح الأكثر إستحقاقاً فى أنحاء الجمهورية.

تقدم القافلة خدمات الكشف الطبى وتوزيع الأدوية فى 14 تخصص طبى مختلف منها العيون والباطنة والعظام والجلدية والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الصدرية والمسالك البولية والأوعية الدموية والجراحة العامة فضلاً عن صرف الأدوية وعمل التحويلات للحالات التى يثبت إحتياجها لتدخل طبى أكبر ودخول مستشفى.