شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بصيام السيدة مريم العذراء برسامة شمامسة فى مدينتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الكنيسة الأرثوذكسية الاحتفال بصوم السيدة مريم العذراء، حيث صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء والشهيد بمدينتى.



رسامة شمامسة

وأوضح الأنبا أكليميس أنه وبمباركة قداسة البابا تواضروس الثانى، رسم 30 من أبناء الكنيسة فى رتبة إبصالتس، كما شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وأسر الشمامسة الجدد.

ويعتبر صيام في فترة صوم السيدة مريم العذراء صيام من الدرجة الثانية متاح فيه الأكل النباتى كله بما فيه الزيوت، بالإضافة إلى السماح بأكل الأسماك، والبعض ينذرون صوما بالماء والملح أى بدون زيت، ويصوم البعض أيضا عن السمك ويكون ذلك نذرا، ويكون مثل صوم الرسل وصوم الميلاد.

ويوافق العيد الشهرى للسيدة مريم العذراء يوم 21 من كل شهر قبطى، وهو تذكارًا لرحيلها فى 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا، وعيد صعود جسدها إلى السماء تعيد له الكنيسة يوم 16 مسرى، الذي يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء (15 يوما).



الأطفال الشمامسة