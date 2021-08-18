شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 4.4 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون 312 ألفا و667 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و245 ألفا و586 رأس أبقار، 625 ألفا و4 رؤوس جاموس، 374 ألف و59 رأس أغنام، 68 ألفا 18 رأس ماعز" حتى 16 اغسطس 2021.

وتحصين 2 مليون 145 ألفا و991 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و103 آلاف و82 رأس أبقار، 614 ألفا و564 رأس جاموس، 358 ألف و664 رأس أغنام، 67 ألفا و241 رأس ماعز، 2440 راس جمال" حتى 16 أغسطس 2021 ايضاً.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.