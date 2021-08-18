شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع طفيف فى حرارة الجو يبدأ الجمعة درجتين على جميع الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الجمعة المقبل 20 أغسطس سيكون هناك ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة من 1: 2 درجة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرص شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

كما تشهد البلاد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.