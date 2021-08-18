شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة يعقبه انخفاض.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 إلى الإثنين المقبل.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- اعتبارا من الأربعاء 18 أغسطس وحتى الخميس 19 أغسطس، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- اعتبارا من الجمعة 20 اغسطس ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة من 1: 2 درجة على أغلب الأنحاء.

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.