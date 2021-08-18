شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لإيبارشية حلوان والمعصرة: لا تنساقوا وراء بيانات وصور ظهور السيدة مريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت إيبارشية حلوان والمعصرة فى الكنيسة الأرثوذكسية توضيحا بشأن الظهورات الخاصة بالسيدة مريم العذراء.

وأوضحت الإيبارشية في بيان رسمي لها أنها تهيب بعدم الانسياق وراء أي بيانات أو صور أو فيديوهات بخصوص الظهورات الخاصة بالسيدة مريم العذراء بأى شكل من الأشكال، مؤكدة أن الجهة المنوط بها إصدار البيانات بهذا الشأن هي لجنة تقصى الحقائق بالمجمع المقدس.



تنوية إيبارشية حلوان والمعصرة

جدير بالذكر أن إيبارشية حلوان والمعصرة، أعلنت تعليق الصلوات والخدمات الكنسية، والقداسات ومنع حضور المصلينبسبب فيروس كورونا .

وأكدت الإيبارشية، على اقتصار حضور القداسات على الكهنة فقط وعدد محدود من الشمامسة، واقتصار حضور طقوس المعمودية والاكاليل علي الاسر فقط.