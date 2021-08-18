شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: مليون جنيه منحة لـ1162 عاملا غير منتظم وتعيين 466 شابا ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 466 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 2 من ذوى القدرات ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2160 شاباً، فضلاً عن استخراج 550 ترخيص مزاولة مزاولة الحرفة، و560 شهادة قياس مستوى المهارة.

وأوضح الدكتور محمد أنور مدير المديرية، فى بيان، أوضح فيه أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 617 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم التفتيش على 149 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 38 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية لـ"العمالة غير المنتظمة" المسجلة بالمديرية بإجمالي 51 ألف جنيه، بواقع 11 منحة مولود جديد بمبلغ 22 ألف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه ، وصرف منحتين لعمليات جراحية كبرى وصغرى بمبلغ 7 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 1162 عاملاً مسجلاً، بواقع مليون و47 ألف جنيه .