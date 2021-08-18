شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالمرافق: تفعيل لجنة بحث التظلمات وصرف 5 آلاف إعانة للأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائب رئيس اتحاد العمال، إن النقابة أعدت استراتيجية للعمل خلال الفترة المقبلة تعتمد على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين فى القطاعات التابعة للنقابة وعددهم يصل إلى 400 ألف عامل، من خلال تنظيم عددا من المؤتمرات والندوات، والدورات التدريبية والتثقيفية للعمال، والتواصل معهم فى مواقع العمل والانتاج لتوعيتهم وتدريبهم على "الحقوق والواجبات"، وكذلك البدء فى تشكيل وتفعيل لجنة بحث التظلمات وحل المشكلات للعاملين المتضررين من أى مشكلة تخص العمال، أثناء العمل وبسببه، وذلك فى القطاعات الأربعة "الكهرباء ـ مياه الشرب ـ الصرف الصحي ـ الإسكان ".

وأوضح فؤاد، فى بيان، أن القرارات الجديدة بشأن صرف إعانة، قدرها 5000 جنيه لأى حالة وفاة تحدث أثناء العمل وبسببه في القطاعات المذكورة، بشرط أن تكون الوفاة بسبب إصابة عمل، ستكون البداية العملية نحو إجراءات وقرارات مماثلة في خدمة العامل خاصة من النواحى الصحية، وتقديم أفضل خدمة طبية له من حيث الجودة، وأقل التكاليف .

وأكد أن أعضاء النقابة، يواصلون عملهم من أجل خدمة المواطن والوطن، تمتلك تلك القوى البشرية، وتؤمن بدورها فى دعم ومساندة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، كما تؤمن بأن المرحلة المقبلة وما تشهده من تنمية ومشروعات عملاقة، وبرامج حماية اجتماعية تحظى بالتقدير والإشادة والدعم الكبير، وتجدد الثقة في الرئيس، والتفويض الكامل لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومى، وهو ما ستؤكد عليها النقابة ممثلة على مئات الالاف من العمال فى كل أنشطتها وجولاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة .

وكان مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق العامة، قرر خلال اجتماعه المنعقد يوم 30 يونيو الماضي، تكليف هشام فؤاد قائماً بأعمال"رئيس النقابة العامة"، حيث تم تفعيل "القرار" في الأول من شهر أغسطس الجاري.