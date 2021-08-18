شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعلن توفير مستلزمات وقاية لمواجهة كورونا لـ 11 ألف عامل نظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توفير عدد 128 ألف من مهمات الوقاية لـ 11 ألف عامل من عمال النظافة بتكلفة مالية قدرها 12 مليون جنيه من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزراة البيئة بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا واسيوط والغربية وكفرالشيخ) وذلك فى إطار خطة الوزارة لمساعدتهم فى مواجهة الظروف الإستثنائية وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزيرة، أن الخطة تضمنت الإحتياجات الخاصة لحماية العاملين بالمنظومة من مهمات وقاية منها كمامات طبية، بدل وقائية، أحذية واقية واخرى مطاطية ، قفازات ونظارات واقية وغيرها، مشددة على ضرورة إلزام جميع العاملين من عمال وسائقين ومشرفين بإرتداء ادوات الحماية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإعمال السلامة والصحة المهنية فى التخلص الآمن من المخلفات وضرورة التوعية بالسلوكيات البيئية السليمة فى التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الخطة تشمل ايضا التأكد تماما من دفن النفايات فى مواقع التخلص للحد من الفرز اليدوى فى مصانع التدوير او التعامل مع المخلفات بشكل مباشر وذلك بالتعاون مع ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية والجمعيات أهلية بكل محافظة من خلال التركيز الأكبر على الإستعانة بمعدات رفع المخلفات لسرعة إزالة اى تراكمات منعا للفرز بالشوارع والتنبيه على المواطنين بضرورة احكام غلق أكياس القمامة الى جانب ضرورة تعقيم وغسل الحاويات والسيارات والمعدات التي تتعامل مع المخلفات برش المطهرات بعد انتهاء كل وردية على الأقل.

يأتى ذلك تزامنا مع خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد حيث اكدت الوزيرة على ان إدارة المخلفات الصلبة عملية مستمرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العامة للمواطنين نظرا لاستمرار تولد المخلفات المنزلية وضمانا لإستمرارية الخدمات المقدمة من عمليات جمع ونقل للمخلفات بشكل آمن خلال تلك الفترة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزيرة البيئة، أن البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات قام بتنفيذ برامج توعية وتدريب للعاملين بوحدات إدارة المخلفات ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظات الأربعة بطرق الوقاية من فيروس كورونا واتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية فى التعامل مع المخلفات الصلبة فى بيئة العمل كالمدافن الصحية والمقالب والمحطات الوسيطة الى جانب توعية العاملين بأهمية استخدام مهمات الوقاية وادوات التطهير اثناء التعامل مع المخلفات وطرق استخدامها خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات وإهمية النظافة العامة وتأثيرتها البيئية والصحية فى الحد من انتشار المرض الى جانب إستخدام مجموعات العمل على مواقع التواصل الفيس بوك والواتس اب فى توعية المواطنين بأخطار الفيروسات وعلاقتها بالنظافة العامة واتباع السلوكيات البيئية السليمة من خلال نشر بروشورات التوعية للحد من انتشار الأمراض.























