شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية عن مدينة بدر : مصر دشنت إنجازا حقيقيا فى وقت قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت وكالة "أنسامد" الإيطالية إن مصر قامت بإنشاء مدينة تابعة لموظفى الدولة الذين يعملون فى العاصمة الإدارية الجديدة ، التى تقع على بُعد 45 كيلومترا شرق القاهرة، فى أقل من عام، وهو ما يعد إنجاز حقيقي في وقت قياسي.

وأشارت الوكالة على موقعها الإلكترونى إلى أن مدينة بدر ، هى التجمع السكانى الجديد على بعد حوالى ساعة بالسيارة من وسط العاصمة باتجاه الشمال الشرقى، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى ،السبت الماضى حيث تضم 47876 وحدة سكنية.

وأكد عبد المطلب ممدوح ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن ، في تصريحات خاصة للوكالة الإيطالية إن "البناء تم فى وقت قياسى، كما يتم تنفيذ مشروعات آخرى فى مصر فى 40 مدينة آخرى من الإنشاءات الجديدة".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال في وقت سابق إن الهدف من المشاريع الوطنية الضخمة هو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فيما أشار رئيس مدينة بدر عمار مندور إلى أن المدينة بها ثلاث محطات مترو أنفاق سطحية و "18 مبنى خدميًا" ، جميعها مكتملة ، بما في ذلك المدارس ومراكز التسوق وملاعب كرة القدم، والوحدات الطبية ودور الحضانة، و داخل شقة معروضة للصحفيين ، كان هناك أثاث لائق.

وتغطي العاصمة الإدارية والمالية المصرية الجديدة ، والتي ستضم المكاتب الحكومية والوزارات الرئيسية ومقر البرلمان والسفارات الأجنبية ، مساحة إجمالية قدرها 700 كيلومتر مربع ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة مع تقديرات بـ ما يصل إلى سبعة ملايين.

وأشارت الوكالة إلى أن الدافع الرئيسي لبدء المشروع الذي تم الإعلان عنه في عام 2015 هو تخفيف الازدحام في القاهرة ، إحدى أكثر المدن كثافة سكانية في العالم.