شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالزراعة والرى تطالب بإنشاء صندوق اجتماعى لرعاية الصيادين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس عيد مرسال نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، ضم جميع الصيادين والبالغ عددهم 5 ملايين صيادا على مستوى الجمهورية، لنظام التأمين الصحى، وضمهم تحت مظلة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
من ناحية أخرى، كان قد طالب المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، جميع رؤساء اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة بكافة المحافظات، بتحديث بيانات الجمعية العمومية، وإيداع التحديث لدى مديرية القوى العاملة التى تتبع كل محافظة، وذلك اعتبار من بداية أغسطس الجارى ولمدة ثلاثة أشهر، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية، للدورة النقابية القادمة.
وأوضح مرسال، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ قرار وزارة القوى العاملة رقم 106 لسنة 2021 بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، يهدف إلى إعداد قواعد بيانات موحدة على المستوى القومي لكافة المنظمات النقابية العمالية وتحديثها وفقا للمادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.