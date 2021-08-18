شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالزراعة والرى تطالب بإنشاء صندوق اجتماعى لرعاية الصيادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس عيد مرسال نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، ضم جميع الصيادين والبالغ عددهم 5 ملايين صيادا على مستوى الجمهورية، لنظام التأمين الصحى، وضمهم تحت مظلة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن "مرسال" أكد خلال اجتماع نظمته وزارة التضامن الاجتماعى، على ضرورة إنشاء صندوق اجتماعى لرعاية الصيادين الذين يمثلون شريحة كبيرة فى المجتمع المصرى، وذلك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى "بر أمان"، والتي تستهدف صغار الصيادين، موضحاً أن هذه "المبادرة" تأتى لحماية العمالة غير المنتظمة، منهم الصياديين، من خلال منظومة حماية شاملة ليس فقط بتوفير مستلزمات الصيد ولكن بانضمامهم لمنظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.