شكرا لقرائتكم خبر عن التموين" تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مناقصة رقم 5 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و 1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 25 أكتوبر 2021، وجلسة فض المظاريف غدا، لطرحه على بطاقات التموين، وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك من شركات التكرير والتعبئة.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموبن على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة

‎كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً أشار إلى أن الشركات التابعة تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر اغسطس الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.