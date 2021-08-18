شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة المهندس علاء عبد العزيز المشرف على قطاع المرافق بوزارة الإسكان ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشيع ظهر اليوم جنازة المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء أجهزة المدن، وذلك من مسجد الرحمن الرحيم بمدينة نصر.

وكان المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، قد وافته المنية أمس الثلاثاء، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية عقب إجازة عيد الأضحى، استمرت لمدة أسيوعين.

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قرارًا مارس الماضي بتولي المهندس علاء عبد العزيز ، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن لشئون المرافق، الإشراف العام على قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشغل المهندس علاء عبد العزيز عدة مناصب داخل وزارة الإسكان، منها نائبا لرئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ثم نائبا لرئيس جهاز برج العرب، ثم رئيسا لجهاز النوبارية، ثم رئيسا لجهاز مدينة السادات، ثم رئيسا لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ثم مساعدا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم مشرفا عاما على قطاع المرافق.