شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل اليوم 9310 راكبا على متن 71 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 71 رحلة جوية تنقل ما يقرب من 9310 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق رحلات مصر للطيران بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن)، بالإضافة إلى 19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9310 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.