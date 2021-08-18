شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: افتتحنا 1500 مسجد بعد إحلالها وتجديدها وبنائها فى أقل من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة استطاعت فى أقل من عام افتتاح 1500 مسجد إحلالا وتجديدا ونحو 300 مسجد بعد صيانتها.

وقال جمعة عبر حسابه الشخصى على توتير :"اللهم لك الحمد والمنة : أتممنا افتتاح ألف وخمسمائة مسجد بعد إحلالها وتجديدها وبنائها بناء كاملا إضافة إلى صيانة أكثر من ثلاثمائة مسجد أخرى في أقل من عام .. وفاء بواجبنا في عمارة بيوت الله مبنى ومعنى . . اللهم تقبل صالح الأعمال".

وتفتتح الوزارة يوم الجمعة المقبل 11 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و 5 مساجد صيانة وترميمًا، ونشرت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المقرر افتتاحها وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الغربية

1.مسجد أحمد باشا المنشاوي بعزبة أبو لبده التابعة لقرية تلبنت قيصر –

مركز طنطا

مديرية أوقاف أسيوط

2.أبو بكر الصديق – قرية العزايزة الغنايم

3.المرحوم كرم عبد العال – مركز البداري

4.الحضايرة – قرية الشامية – مركز ساحل سليم

5.خاتم المرسلين – قرية الزاوية

6.شهاب الدين – قرية المطمر – مركز ساحل سليم

7.أولاد منصور – قرية دير الجنادلة

8.الرحمن – عزبة أبو خروف – قرية كوم المنصورة

مديرية أوقاف البحيرة

9.الرحمة – قرية العوامر

مركز ايتاي البارود

مديرية أوقاف القليوبية

10.الورثة – كفر العرب – بنها ثان

مديرية أوقاف الجيزة

11.تالية القرآن- الحزام الأخضر – 6 أكتوبر

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا

1.الرحمن – القلمينا- الوقف

2.البيومي - المراشدة

3.البداورة - الوقف

4.أبو مدرة – قوص

5.التمامية – الشرقي سمهود – أبو تشت