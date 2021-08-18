بعد انقطاع لسنوات.. عودة البث لقناة "التت" للرقص الشرقي ومالكها: أنهينا كافة الإجراءات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن بليغ حمدي، مالك قناة التت للرقص الشرقي، عودة بث القناة مجددا بدءا من اليوم على تردد ١١٥٩٥ رأسي على القمر الصناعي نايل سات.

وقال بليغ حمدي في تصريحات لمصراوي، إنه يعمل حاليا على انتهاء الإجراءات الرسمية لبث القناة بتردد جديد، وسيكون انطلاقها قريبًا.

وقال بليغ حمدي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن القناة تم إطلاقها بعد إنهاء الإجراءات، موضحا أن القناة لم تحصل على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأنها تبث من فرنسا وليس مصر.

وأكد "حمدي"، أنه سيكون هناك تغييرا في المحتوى الخاص بالقناة بكل تأكيد عن ما كانت عليه في السابق.

وكانت القناة تم وقفها بعد اتهام بليغ بتهمة البث بدون ترخيص وترويج الفاحشة والتحريض على الدعارة وبث إعلانات وصور محظورة، إلا أن المحكمة برأته من كافة التهم المنسوبة إليه في شهر يناير عام 2014.

وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بوقف بث قناة "التت" المتخصصة، وسحب الإشارة منها.