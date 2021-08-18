"اتصالح ببلاش".. حالة وحيدة للتصالح في مخالفات البناء مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أجابت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إصدارها الثاني من كتاب الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء - عن العديد من التساؤلات المهمة في شأن حالات التصالح وضوابطها.

ومن بين الأسئلة التي تضمنها الكتاب: هل يجوز خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع؟

وجاءت الإجابة أنه وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فإنه يتم خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية سابقة سددت من ذوي الشأن ويكون ذلك بموجب إفادة صادرة من النيابة العامة.

كما ورد سؤال آخر إلى الوزارة، مفاده: ما الإجراءات المتبعة بخصوص طلبات التصالح للمخالفات المسدد عنها غرامات بالمحكمة بإجمالي قيمة تجاوزت قيمة المبلغ المطلوب للتصالح؟.

وفي هذه الحالة يتم سداد مبلغ جدية التصالح عند تقديم طلب التصالح في البداية، وفي حالة الموافقة على طلب التصالح يتم خصم ما سبق سداده تنفيذا للأحكام القضائية من إجمالي مقابل التصالح بموجب إفادة تصدر من النيابة العامة.

وفي حالة زيادة قيمة ما تم سداده بموجب حكم قضائي عن قيمة مقابل التصالح يتم استرداد مبلغ جدية التصالح المدفوع.​