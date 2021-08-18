شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ما تتحمله الدولة من قيمة فاتورة الكهرباء حسب استهلاكك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت الدولة تتحمل مبالغ مالية من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء حتى 111 جنيها من إجمالى قيمة الفاتورة الشهرية لمن يصل استهلاكه حتى 650 كيلو وات ساعة، وذلك فى إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم التى تم الإعلان عنها العام الماضي، ومن المقرر أن تنتهى فى يوليو 2025، وفيما يلى ما تتحمله الدولة بفاتورة الكهرباء حسب الاستهلاك:

- 50 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 65 جنيها يتحمل المواطن 25 جنيها فقط تتحمل الدولة 40 جنيها).

- 100 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 128 جنيها يتحمل المواطن 55 جنيها فقط تتحمل الدولة 74 جنيها تقريبا).

- 200 كيلو وات شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 256 جنيها يتحمل المواطن 154 جنيها تتحمل الدولة 102 جنيه تقريبا).

- 350 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 448 جنيها يتحمل المواطن 207 جنيهات وتتحمل الدولة 96.3).

- 250 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 424.7 جنيه يتحمل المواطن 313 جنيها تتحمل الدولة 111.7 جنيه).

- 450 كيلو وات ساعة (قيمة الفاتورة الفعلية 546 جنيها يتحمل المواطن 441 جنيها تتحمل الدولة 105 جنيهات).

- 550 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 667 جنيها يتحمل المواطن 569 جنيها تتحمل الدولة 98.3).

- 650 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 788 جنيها يتحمل المواطن 697 جنيها وتتحمل الدولة 91.7).

- 700 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 849 جنيها).

- 800 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 970 جنيها).

- 900 كيلو (قيمة الفاتورة الفعلية 1092 جنيها).

- 1000 كيلو ( قيمة الفاتورة الفعلية 1213 جنيها).

- 1001 كيلو وات تبلغ تكلفة الفاتورة الفعلية 1214 جنيها يتحمل المواطن 1491 جنيها والزيادة تعتبر دعما تبادليا.