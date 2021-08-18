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73% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حمرت توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حمرت توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

 

وأيد 73% من القراء مطالب تكثيف حمرت توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، بينما عارض 27% من القراء مطالب تكثيف حمرت توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

 


 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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