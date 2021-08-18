شكرا لقرائتكم خبر عن 73% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حمرت توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حمرت توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

وأيد 73% من القراء مطالب تكثيف حمرت توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، بينما عارض 27% من القراء مطالب تكثيف حمرت توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.



