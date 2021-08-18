شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 18 طنا من لحوم الأضاحى على المستحقين فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، 18 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "المنيا- أسيوط- الشرقية- كفر الشيخ- الغربية"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "المنيا- أسيوط- كفر الشيخ" و3 أطنان لمحافظتي "الشرقية- الغربية"، وذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي 493 طنا.

وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أكد أنه في ظل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية بلغ إجمالي ما تم تحصيله من مشروع صكوك الأضاحي هذا العام 142 مليون ونصف المليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالي المستفيدين من المشروع نحو مليون و453 ألف أسرة، حيث وفر المشروع ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسين طنا من اللحوم المشفاة ، ووفر العديد من فرص العمل ، إضافة إلى ما يحققه من حفاظ على البيئة ، والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة، وإعطاء أنموذج شديد التميز للانضباط والشفافية في العمل الخيري.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم، كما شددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.