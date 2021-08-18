شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات لا تعرفها عن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الدولة المصرية استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتى تم البدء فى تنفيذها.



وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل تلك الاستراتيجية..

1-استهدفت تعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة و القضاء على الفقر فى المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية وخلق فرص للتشغيل خاصه للشباب والمرأة.

2- تمثلت أهم محاور الاستراتيجية والمشروعات التى تتبناها القيادة السياسية لتدعيم الأمن الغذائى فى محور التوسع الأفقى الذى يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية تعوضياً عن المساحات التى تم فقدها نتيجة التعديات عليها وتحقيق تنمية متكاملة وزيادة فرص التشغيل وخلق مجتمعات عمرانية ومناطق جذب للسكان للتخفيف من الكثافة السكانية فى بعض المناطق.

3- تتمثل أهم مشروعات التوسع الأفقى مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2,2 مليون فدان، و تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى.

4- تستهدف زراعة محاصيل استراتيجية لتخفيض الفجوة الغذائية ومنها ( القمح ، الذرة الصفراء ،البقوليات ، محاصيل زيتية )، والتوسع فى المشروعات المرتبطة من تصنيع زراعى ومحطات إنتاج حيوانى وداجنى واستزراع سمكى تكاملى محطات تعبئة و تصدير وصوامع للتخزين وغيرها مع إقامة مجتمعات عمرانية وتوفير فرص التشغيل.

5- تشمل الاستراتيجية مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالى 500 ألف فدان ومشروع تنمية مناطق توشكى وجنوب الوادى وغرب المنيا، بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى الجديد لمساحة 1,5 مليون فدان، وجميع هذه المشروعات تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 ملايين فدان تقريباً وهو ما يعادل أكثر من 65% من مساحة الأراضى القديمة.