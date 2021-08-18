شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الوقاية من حرائق الشقق الناجمة عن الماس الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت إدارة الحماية المدنية قاطنى العقارات السكنية باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية لتلافى الحرائق الناجمة عن الماس الكهربائى. وتشمل هذه الإجراءات ما يلى: 1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله. 2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات. 3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى. 4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة. 5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. 6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد. 7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت. 8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى. 9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل. 10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق. 11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام. 12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.