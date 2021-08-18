شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021 .. انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق المرحلة الأولى للتنسيق للقبول بالجامعات الحكومية يوم السبت المقبل، وتستمر المرحلة الأولى للتنسيق حتى يوم 25 أغسطس، على أن يكون يوم 28 أغسطس موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.





- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أى أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.