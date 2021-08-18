شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نستقبل 40 مليون جرعة لقاح كورونا من كوفاكس خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه من المقرر اسقبال 40 مليون جرعة من لقاح كورونا من كوفاكس قريبا، مضيفا أن مصر تسلمت منها 1.7 مليون جرعة حتى الآن جميعها للقاح استرازينكا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد لليوم السابع أن شحنات اللقاحات التى تصل مصر تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، وتابع: "جميع اللقاحات التى تصل مصر معتمدة من هيئة الدواء المصرية".

وتابع: "اللقاحات أثبتت فاعلية 76% في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، و100% من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية".

ولفت إلى توافر لقاحات فيروس كورونا "أسترازينيكا، جونسون آند جونسون، سينوفاك، سينوفارم، سبوتنك" بكافة المراكز المخصصة للتطعيم بالمحافظات، مؤكداً حرص الدولة على تعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الدولية.

وناشد المواطنين مجدداً بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالمجان، من خلال المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية والتي بلغ عددها 539 مركزا، كما تم تخصيص 126 مركزا لتطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح.

