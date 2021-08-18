تعرف على شروط التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2021- 2022 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.

الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن شروط التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة.

التقدم للدبلومة لكل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والإجتماع من كليات الآداب

أو العلوم الإجتماعية أو ما يعادلها.

يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الإجتماعية بتقدير جيد،

سيتم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى

يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التى يعقدها قسم علم النفس

يعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الإمتحان التحريرى .

من يرغب فى التقدم للدبلوم يتوجه لإدارة شئون الدراسات العليا بكلية الآداب – جامعة القاهرة

التقديم مستمر حتى يوم 31/8/2021

يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية.